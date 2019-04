Moradores da região recebem água amarelada

Do dgabc.com.br



Os moradores de bairros de Santo André, São Bernardo e Diadema tem se deparado com água amarelada quando abrem as torneiras de casa. A situação foi confirmada pelas prefeituras e autarquias responsáveis e apontada como sendo de responsabilidade da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

Segundo o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), o problema na cidade tem sido verificado desde março. “Para minimizar evitar que a água chegue aos usuários, o Semasa faz frequentemente descargas de rede. A autarquia já notificou a companhia estadual sobre as ocorrências. Caso o morador tenha interesse, pode solicitar uma análise da qualidade da água pelo telefone 115”, informou, em nota.

Já o Paço de Diadema disse que, após ter acesso às primeiras reclamações de munícipes sobre eventuais problemas no abastecimento neste final de semana, entrou em contato com a companhia estadual de abastacimento. “Nesta segunda-feira, a Prefeitura notificou a Sabesp a atender as solicitações da população com urgência, identificando o que ocorreu e garantindo a qualidade de prestação de serviços, bem como posicionar a Prefeitura sobre os fatos que causaram o problema e as ações tomadas para sanar a irregularidade.”



Nas redes sociais, corre boato de que a água na cidade estaria contaminada por problemas ocorridos no Cemitério Vale da Paz. Dizia-se que, por conta das fortes chuvas, restos de corpos teriam atingido o lençol freático e o contaminado. A história, contudo, foi desmentida. “Segundo a Sabesp, essas informações são inverídicas, divulgadas com o objetivo de criar pânico e confundir a população”, enfatizou a Prefeitura.



A Administração de São Bernardo, assim como a própria Sabesp, foram procuradas pela reportagem, mas ainda não se posicionaram.