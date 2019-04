Definidas datas e horários das finais da Série A-2

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



22/04/2019 | 12:29



Reunião na manhã desta segunda-feira (22) na sede da Federação Paulista, na Barra Funda, em São Paulo, definiu as datas e horários da final da Série A-2 do Campeonato Paulista entre Santo André e Inter de Limeira. O primeiro jogo será domingo, às 11h, no interior e a volta na quarta-feira, feriado de 1° de maio, também às 11h, no Bruno Daniel.

A única vantagem do Ramalhão, que teve melhor campanha que o adversário, é decidir em casa. Resultados iguais leva a decisão aos pênaltis.

Independentemente do título, Santo André e Inter de Limeira já garantiram vaga na elite do Campeonato Paulista de 2020. O campeão ainda ganha o direito de disputar a Copa do Brasil na próxima temporada.