Alexandre Pato compartilha detalhes de seu batismo junto de Rebeca Abravanel

22/04/2019 | 12:10



E não foi só a Claudia Leitte que aproveitou o domingo de Páscoa para compartilhar sua fé no Instagram! O jogador de futebol Alexandre Pato também resolveu postar em sua rede social o momento em que ele, acompanhado de sua namorada Rebeca Abravanel, é batizado na religião evangélica!

Na legenda que acompanha a publicação, o novo genro de Silvio Santos abriu o coração e, bem honesto, disse estar pronto para abandonar sua velha vida e começar uma nova:

O Batismo é quando nascemos para uma vida nova em Cristo, quando as portas do Céu se abrem para nós. Ele, que nos leva para a salvação, seguindo a vontade de Deus em nossas vidas. A Deus confio minha vida e a ele me entrego através da abençoada celebração do batismo. Eu quero por um ponto final na minha vida velha e começar tudo de novo. Quero, com Cristo, ressurgir para uma vida nova. Eu acolho essa vida nova, Senhor. Amém.

E, pelo o que deu para perceber nos cliques compartilhados por ele, a cerimônia inteira foi bem intensa. No vídeo que faz parte do mini álbum, por exemplo, ele e Rebeca, após serem mergulhados na água, são vistos trocando carinhos bem emocionados!

Nos comentários, a cunhada do jogador, Patricia Abravanel, não deixou de comentar:

Ontem foi realmente um dia muito especial!! Vivas e mais vivas para essa nova vida junto com Deus!!

Será que este evento é um sinal de que a relação irá dar mais um passo? Vale lembrar que recentemente Pato presenteou sua namorada com um anel de compromisso avaliado em 256 mil reais!