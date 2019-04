Tá rolando? Faustão dá a entender que seu filho, João Guilherme, está namorando Sophia, a filha de Claudia Raia

22/04/2019 | 12:10



Será que tá rolando mesmo? No último domingo, dia 21, Faustão fez um comentário bastante suspeito em seu programa, durante o quadro Show dos Famosos. Ao falar com Claudia Raia, uma das juradas da atração, o apresentador citou o suposto namoro de seu filho, João Guilherme, com a filha da atriz, Sophia.

- Estou imaginando. A Claudia aqui, e o João Guilherme e a Sophia que devem estar comendo chocolate hoje, disparou.

- Principalmente o João Guilherme, né?, brincou Claudia.

Depois disso, a artista continuou a falar como se nada tivesse acontecido. Vale lembrar que João Guilherme e Sophia apareceram juntinhos no Carnaval e ainda deram indícios de que estavam juntos no Valentine's Day, Dia dos Namorados nos Estados Unidos, comemorado em fevereiro. E aí, o que você acha?