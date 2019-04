Bruna Marquezine e clã Kardashian-Jenner vão a culto musical de Kanye West

22/04/2019 | 12:10



No último domingo, dia 21, aconteceu a celebração da Páscoa. E pensando nisso, Kanye West apresentou no Coachella, pela primeira vez, o seu novo conceito de show chamado Sunday Service, que mistura justamente uma missa com apresentação musical. No topo de uma colina na região onde acontece o festival, o rapper chamou convidados e se reuniu a um coral, para apresentar canções em formato de um culto.

Quem esteve por lá vendo tudo de perto foi Bruna Marquezine! A beldade, que está curtindo os dias de música na Califórnia, publicou em seu Instagram fotos de seu look. Além disso, usou o Stories para indicar que estava bem empolgada para ver de perto a apresentação do marido de Kim Kardashian.

- Eu vou postar 99 vídeos do Sunday Service, tô nem aí!, ela disse, na rede social.

Claro que o clã Kardashian-Jenner esteve por lá! Kim, Kourtney e Khloé Kardashian, além de Kylie e Kendall Jenner registraram vídeos e fotos para mostrar o apoio a Kanye. Um fã mais atento, que viu os Stories de Khloé, conseguiu flagrar Bruna dentre os registros:

A Bru Marquezine no story da Khloé Kardashian, disse a pessoa, no Twitter.

Além de seu Sunday Service, Kanye chamou a atenção por outro motivo: ele estava vendendo merchandising de seu show. O que causou uma reação na web foram os preços de produtos como, por exemplo, um par de meias, que custava 50 dólares, ou seja, 195 reais. No Twitter, as pessoas comentaram coisas do tipo:

Deus diria que, se você comprasse qualquer uma dessas coisas, você iria direto para o inferno. Provavelmente custou um dólar para ser feita com trabalho escravo em Bangladesh.

Outro usuário ainda fez piada:

Kanye West realmente vendendo meias por 50 dólares e elas nem se vestem sozinhas.