Palmeiras aguarda resposta da Globo para definir direitos de transmissão de TV

22/04/2019 | 12:03



A semana que antecede o início do Campeonato Brasileiro começou com expectativa pelo desfecho entre Palmeiras e a Rede Globo. O clube e a emissora tiveram nos últimos dias uma reunião para tratar sobre os direitos de transmissão do torneio e após a conversa ainda não terminar com um acordo, a diretoria alviverde aguarda o retorno dos executivos do canal para decidir se assina o contrato.

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, se encontrou com diretores de Globo e pontuou que o clube não quer aceitar a redução de 20% no contrato. O número foi apresentado pela emissora como forma de compensar possíveis perdas pela equipe ter decidido fechar com uma concorrente, a Turner, como parceira na transmissão do Brasileirão para TV fechada entre 2019 e 2024.

O Palmeiras insistiu também que algumas variáveis do contrato não estavam justas. Como o acordo prevê que até 30% do valor total esteja vinculado à exibição na TV aberta, o clube quer ter a mesma quantidade de partidas transmitidas do que o Corinthians, assim como um valor de luvas próximo ao recebido pelo próprio clube alvinegro, assim como pelo Flamengo.

Já para o pay-per-view, o Palmeiras diverge da forma como os recursos estão divididos. A Globo apresentou um fatiamento do valor de acordo com o número de torcedores pelo Brasil, porém o clube alviverde entende que um jogo do time atrai o interesse e a audiência de apoiadores de outras equipes, mesmo de quem não está diretamente envolvido naquela partida.

O impasse de não ter fechado acordo para a TV aberta e pay-per-view não influencia no momento a transmissão do primeiro compromisso do time. Neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, às 19 horas, o Palmeiras recebe o Fortaleza. Como os dois times fecharam acordo na TV fechada com a mesma empresa, a Turner, a partida terá transmissão pelo TNT.

Além do Palmeiras, outra equipe com acerto pendente é o Athletico-PR. O clube ainda não tem acordo para ter as partidas transmitidas pelo pay-per-view, porém já acertou com a Globo para TV aberta e com a Turner para TV fechada.