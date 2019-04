Mãe de Meghan Markle chega ao Reino Unido para nascimento do neto e duquesa não comparece à missa de Páscoa no aniversário da rainha

22/04/2019 | 11:10



A família real britânica está dando alguns indícios de que o primeiro filho de Meghan Markle e do príncipe Harry está prestes a nascer! De acordo com a Entertainment Tonight, a mãe da duquesa de Sussex, Doria Ragland, já chegou ao Reino Unido para acompanhar o nascimento de seu primeiro neto.

Doria, que é professora de yoga e assistente social, está hospedada na residência da filha, nas instalações do Castelo de Windsor. Ela está à disposição de Meghan para auxiliá-la no trabalho de parto. A expectativa é que o bebê nasça a qualquer instante, sendo esperado para vir ao mundo nos últimos dias de abril ou no início do mês de maio.

A mãe de Meghan Markle foi a única familiar da ex-atriz presente no casamento real. Ela também esteve presente ao lado da filha nos primeiros meses de gravidez, no final de 2018, retornando a Los Angeles logo depois e ficado nos Estados Unidos desde então.

Especulava-se que o bebê de Meghan e Harry iria nascer no dia do aniversário da rainha Elizabeth II, que completou 93 anos de idade no último domingo, dia 21, em pleno domingo de Páscoa. Meghan não deu à luz, mas passou o dia resguardada. Ela não marcou presença na missa tradicional da família real na capela de St. George, assim como o príncipe Philip, marido da rainha e duque de Edimburgo.

Apesar de não ter exibido o barrigão de grávida publicamente, Meghan não deixou de mandar suas felicitações à rainha. No Instagram, ela publicou uma mensagem carinhosa, também assinada pelo príncipe Harry.

Feliz aniversário, Vossa Majestade, senhora, vovó. Desejamos o dia mais lindo para você. Harry e Meghan, dizia a legenda da publicação.

A comemoração do aniversário da rainha Elizabeth II se deu de forma privada. A família, no entanto, apareceu publicamente reunida para as celebrações de Páscoa. No vídeo, que você confere abaixo, Kate Middleton e o príncipe William, aparecem lado a lado para cumprimentar a rainha pouco antes de todos entrarem na capela para a missa tradicional. O príncipe Harry chegou sozinho e ficou ao lado de outros membros da realeza.

Mas apesar do bebê real ainda não ter vindo ao mundo, o palácio de Buckingham já estaria fazendo alguns planos para a família. Segundo o jornal The Sunday Times, há possibilidade do príncipe Harry receber um posto na África após a chegada de seu primeiro filho.

A ideia é usar, estrategicamente, o apelo do casal Harry e Meghan entre os jovens dos países da Comunidade Britânica. Além disso, acredita-se que o duque de Sussex, que é o sexo na linha de sucesso ao trono britânico, estaria ofuscando a imagem do irmão, William, por causa de sua simpatia e carisma. O duque de Cambridge é o segundo na linha de sucessão e deverá usar a coroa depois do príncipe Charles, seu pai.

Em comunicado enviado à imprensa internacional, o palácio negou qualquer mudança para o exterior, afirmando que tudo não passa de uma especulação: qualquer plano futuro para o duque e a duquesa são especulações por enquanto. Nenhuma decisão foi tomada em relação a seus papéis no futuro.

Sir David Manning, ex-embaixador britânico nos Estados Unidos e conselheiro de Harry e William para assuntos internacionais, estaria por trás dos planos. Ele gostaria que o duque ficasse nos exterior por dois anos, a partir de 2020.