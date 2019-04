Valor do aluguel residencial sobe 1,51% em São Paulo em 12 meses, diz Secovi-SP

22/04/2019 | 10:21



O valor médio do aluguel residencial na cidade de São Paulo subiu 1,51% no período de 12 meses (abril de 2018 a março de 2019), segundo a Pesquisa Mensal de Locação Residencial, elaborada mensalmente pelo Sindicato da Habitação (Secovi-SP). Em nota, o sindicato destaca que o porcentual ficou bem abaixo do Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M), da Fundação Getúlio Vargas (FGV), que apresentou variação de 8,27% no acumulado de 12 meses.

Em março, a variação foi positiva em 0,10%.

Rolando Mifano, vice-presidente de Gestão Patrimonial e Locação do Secovi-SP, diz por meio de nota que a evolução dos últimos dois meses indica recuperação gradual do setor, comprovando que o momento permanece favorável para negociação entre proprietários e inquilinos.