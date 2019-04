No Show dos Famosos, Di Ferrero usa lente de contato para reproduzir cegueira de Andrea Bocelli

22/04/2019 | 10:10



Parece que Di Ferrero está se dedicando mesmo ao quadro Show dos Famosos! Depois de ter feito sucesso com o hit Uptown Funk, de Bruno Mars, o cantor optou por homenagear o cantor italiano Andrea Bocelli em sua segunda apresentação! Além de ter levantado a plateia com a música Time to Say Goodbye, Di chamou a atenção por conta de seu figurino, já que ele usou uma lente de contato que o impediu de ver, uma vez que seu homenageado é cego!

Apesar do esforço, na hora da avaliação, Miguel Falabella apontou algumas falhas vocais:

- Eu acho que ele se saiu muito bem. O Di fez com muita propriedade. Acho que talvez houve um pequeno problema de afinação em alguns momentos, que ele contornou bem. Eu senti falta talvez de uma voz mais de cabeça, mais coberta, mais lírica. Mais no geral eu achei que foi muito bacana.

Já Claudia Raia declarou o seguinte:

- O pedido dele de ter uma lente que impeça de enxergar para que ele tenha outros sentidos, ou seja, de sentir, de ouvir, de sentir a presença e não ver as pessoas, tudo isso ajuda muito na composição. Tudo isso é muito emocionante, ver esse mergulho tão profundo do Di.

Imitando Jennifer Lopez, a cantora de forró Solange Almeida também se apresentou! Ao som do sucesso On The Floor, ela confessou que teve algumas dificuldades já que não fala inglês e não dança em seus shows. Ela também contou que um dos motivos pelos quais escolheu a J.Lo é o fato de muitos acharem as duas parecidas! Na hora da avaliação, Claudia declarou:

- A voz dela é compatível. Você dançou lindamente. Você fez todos os gestos dela, é difícil fazer isso. Só quem faz é quem sabe. É difícil dançar e cantar ao mesmo tempo, só quem faz é quem sabe.

Boninho também declarou:

- Você foi muito bem, tirou onda. Mas a gente tem que olhar pelos detalhes. Você sofreu a beça para dançar e cantar ao mesmo tempo.

A ex-Rebeldes Mel Fronckowiak apostou na eterna Man! I fell like a Woman, da Shania Twain, para impressionar o público e os jurados! Apesar da música animada, ela teve problemas com o seu retorno de ouvido, o que a fez desafinar. O fato não passou batido por Miguel Falabella, que acabou soltando críticas:

- O cantar ao vivo é muito complicado. Então a gente tem que estar atento duplamente à afinação. É muito difícil cantar ao vivo. Acho que há pequenos acertos que você precisa fazer. Acho que você se entregou, se jogou, gostei muito do seu número.

Claudia Raia apontou o problema técnico, mas foi só elogios:

- Isso atrapalha muito porque estava dançando, porque a orquestra reverbera para você de outro jeito. Então eu percebi isso. Mas eu gostei muito! Você veio de uma Celi Campello que é uma cantora de pouco gesto, de pouca coisa física e trouxe uma performance que se mexe com muita propriedade.

O humorista Ceará, que na sua primeira apresentação homenageou Mick Jagger, deu vida à cantora Simone e disse que foi difícil controlar a emoção:

- Eu segurei o meu choro ali para não perder a voz, para não perder o personagem.

Na hora da avaliação, Boninho deu uma declaração ácida:

- Como seu lado tem um humor, você tem uma tendência a expandir demais. Eu acho que dessa vez você passou um pouquinho. A Simone é quase parada, ela trás tudo de dentro para cantar e o que eu acho é que você trabalhou isso, mas de vez em quando você passava um pouco do ponto. Não é tão Mick Jagger, mas não muito Simone animada.

Miguel Falabella descordou de seu colega e disse:

- Eu acho que você teve grandes acertos no timbre, na prosódia. Você trouxe essa pegada baiana leve dela. Não acho que você passou do ponto. Acho que você fez com grande propriedade.