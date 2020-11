De Atacama a Chiloé: 7 lugares para visitar no Chile

Redação

O Chile conta com destinos incríveis para quem quer ver mais do que as atrações da capital Santiago. As opções variam desde os cenários majestosos do Atacama até a calmaria do arquipélago de Chiloé. Confira uma lista com 7 bons lugares para visitar no Chile.

Lugares para visitar no Chile

San Pedro de Atacama e arredores

San Pedro de Atacama é um dos principais destinos turísticos do país. Um roteiro de 4 ou 5 dias pode ser ideal para conhecer as cores do deserto mais seco do mundo e fazer passeios imperdíveis.

Os tours saem da cidade rústica e aconchegante, que é caracterizada pelas ruas de terra batida. Vale a pena explorar os rochedos e as dunas vermelhas do Vale da Lua e do Vale da Morte, as Lagunas Altiplânicas e os gêiseres de Tatio.

Abril é um dos melhores meses para visitar o Atacama. Durante essa época, o clima não é nem tão quente e nem tão frio. Por isso, fica mais fácil aproveitar cada uma das belezas naturais do destino sem preocupação.

Caldera e Bahía inglesa

Durante a baixa temporada, as belas praias da Bahía Inglesa ficam quase desertas. Além dos passeios de barco para a ilha El Morro, é possível praticar caiaque, windsurf, flyboard, surfe e mergulho.

O charme da cidade de Caldera, onde fica o balneário, está na característica peculiar de se encontrar exatamente entre o Oceano Pacífico e o deserto do Atacama, possibilitando um mix exótico de paisagens e experiências.

La Serena e Coquimbo

La Serena, a segunda cidade mais antiga do Chile, tem uma arquitetura marcante e um litoral extenso, que abriga 29 igrejas católicas. A grande oferta cultural é liderada por três lugares emblemáticos: o Centro Cultural Santa Inés, o Teatro Municipal e a Praça Santo Domingo. Eles abrem suas portas durante todo o fim de semana para receber famílias e turistas interessados em conhecer as tradições do local.

Vizinha de La Serena, a cidade de Coquimbo ostenta a Cruz do Terceiro Milênio. Conhecer os belos campanários do local, visitar as feiras, provar a culinária baseada em frutos do mar e descobrir os mistérios do universo em um dos observatórios astronômicos da região são algumas das atrações oferecidas pelo destino.

Viña del mar e Valparaíso

Os destinos de praia, há menos de uma hora de Santiago, apresentam uma vida noturna interessante. A beleza do porto, as cores de suas colinas e os barcos que circundam pela costa fazem Viña del mar ser uma parada obrigatória na zona central do Chile.

Ganha destaque também a área urbana de Valparaíso, que é praticamente um museu ao ar livre. Por lá, os turistas sobem e descem sua encosta apreciando os grafites e as pinturas que enfeitam boa parte das estruturas da cidade.

Santa Cruz e Colchagua

O Vale de Colchagua, com seus quilométricos vinhedos, tem vistas panorâmicas que mesclam a serra e o mar. A gastronomia, as paisagens e os vinhos são os protagonistas da região. Acrescenta-se a isso os ótimos hotéis boutique, perfeitos para quem quer se hospedar em alto estilo.

Santa Cruz é outra excelente alternativa para entrar no mundo do vinho. O local conta com uma ampla gama de serviços turísticos e atividades culturais, como museus, exposições e passeios astronômicos.

Puerto Varas e Frutillar

Em Puerto Varas, a dica é percorrer o destino de ponta a ponta, descobrindo suas casas de arquitetura alemã e seus bairros residenciais com jardins. Vale visitar ainda a imponente e colorida igreja do Sagrado Coração de Jesus.

Outra pedida é visitar Frutillar, conhecida como “A Cidade das Rosas” graças ao grande número de flores que adornam suas ruas. Beirando o Lago Llanquihue, a encantadora aldeia, de origens também alemãs, oferece passeios em torno de suas casas coloniais e tours para conhecer deliciosos doces típicos, como o kuchen e os bolos de mil folhas.

Quem gosta de música pode assistir aos concertos no Teatro del Lago de Frutillas, uma construção às margens do lago.

Chiloé

A neblina matinal de Chiloé permite que seus visitantes sintam a singularidade do arquipélago. A arquitetura típica é uma das atrações mais marcantes da região, com azulejos, palafitas e igrejas de madeira.

A paisagem verde convida o viajante a explorar a ilha a pé. Com cenários que variam de praias a florestas, o local é perfeito para praticar esportes como trekking e caiaque.

Vale a pena conhecer o Parque Nacional de Chiloé, que tem uma incrível vista do Oceano Pacífico. Quem quer algo mais romântico pode fazer uma caminhada pelas colinas até a Ponte das Almas.

Quando a fome bater, não deixe de provar o tradicional curanto chilote, uma mistura deliciosa de frutos do mar e vegetais.

