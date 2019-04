Ford Mustang é o cupê esportivo mais vendido do mundo

Da Redação, com assessoria



Aos 55 anos, o Ford Mustang tem um motivo especial para celebrar. Ele foi o cupê esportivo mais vendido do mundo pelo quarto ano consecutivo. Os dados são da consultoria IHS Markit, que apontou a liderança global do muscle car na categoria com 113.066 unidades registradas em 2018.

Ford Mustang líder

No Brasil, o Mustang foi lançado em 2018 e tornou-se campeão absoluto dos carros esportivos, com quase 1 mil unidades emplacadas em seu primeiro ano. Vendido na versão GT Premium 5.0 V8, foi ainda o modelo do segmento que menos perdeu valor após um ano de uso, segundo um estudo da KBB Brasil. Nos Estados Unidos, o Mustang também garantiu a liderança da categoria em casa, com 75.842 unidades.

Em 2018, ele foi comercializado em 146 países, segundo os dados globais de vendas da Ford, e conquistou mais 0,5 ponto percentual de participação global, passando a 15,4%. Esse resultado foi impulsionado em parte pela procura do novo Mustang Bullitt, que superou em 25% as previsões globais de vendas. Desde 2015, mais de 500 mil modelos de sexta geração foram vendidos em todo o mundo.

Evolução

Na galeria, relembre a evolução do Mustang ao longo dos seus 55 anos de história.