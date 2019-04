Em clima de despedida, Game of Thrones se prepara para a grande batalha no segundo episódio

22/04/2019 | 08:10



Se antes as coisas já estavam difíceis para Jon Snow, agora com o segundo episódio de Game of Thrones elas tomaram outras proporções. Isso porque, neste domingo, dia 21, foi ao ar a continuação da oitava e última temporada que, finalmente, nos deu um gostinho a mais de expectativa em relação aos tensos acontecimentos que estão por vir. Prepare-se para os spoilers!

Depois de um primeiro episódio introdutório e cheio de referências, o segundo chegou já preparando o terreno para a batalha mais esperada de toda série! Em total clima de despedida, diversos ciclos de diversos personagens foram fechados - fato que pode dar a entender que alguns poderão dar o seu adeus no próximo episódio - o que deixou tudo muito melancólico.

Um exemplo disso foi a chegada de Jaime a Winterfell, que serviu como gancho do primeiro para o segundo episódio. O personagem chegou no salão principal sem ser muito bem-vindo e precisou da ajuda de Brienne, com quem já protagonizou diversos momentos ao longo da série, para garantir sua estadia. Tal momento, inclusive, serviu como prova de como a relação entre e Daenerys e Sansa está abalada, pois a ruiva ignorou o fato de Khaleesi não querer a presença dele, já que foi Jaime quem matou seu pai - o rei louco, e aceitou sua ajuda. A decisão, é claro, não agradou a Targaryen, que mais tarde quis conversar a sós com a irmã de Jon.

Além disso, outras cenas que marcaram foram: o reencontro de Sansa com Theon, o clima de romance (e despedida) entre Missandei e Verme Cinzento, a primeira vez de Arya com Gendry e, principalmente, a roda de conversa que transbordou uma enorme sensação de despedida. Em meio a lareira, diversos personagens se reuniram para beber e conversar antes da grande batalha e foi neste momento que Jaime, que mais cedo havia se oferecido para lutar sob seu comando, sagrou Brienne cavaleira - o que pode ter marcado o fim para a jornada dos dois.

E, se já não bastasse, a verdade a respeito da identidade de Jon foi revelada à Daenerys, que pareceu não ter curtido muito. Porém, a cena dos dois não conseguiu se estender muito ao passo em que o Rei da Noite, com seu exército dos mortos, se aproximou de Winterfell para a tão esperada batalha. Socorro!