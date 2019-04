Descubra o que fazer em Las Vegas nos próximos meses

Redação



22/04/2019 | 08:18

Las Vegas é um destino que atrai turistas em todas as épocas do ano. Sempre com novidades, a cidade oferece atrações para viajantes de todos os estilos. Conheça as principais novidades e descubra o que fazer em Las Vegas a partir de abril.

O que fazer em Las Vegas

Las Vegas Film Festival

O Las Vegas Film Festival 2019 rola entre os dias 28 de abril a 5 de maio. É bom se atentar ao cronograma, porque enquanto a maior parte do festival acontecerá nos arredores de Downtown Las Vegas, alguns eventos serão realizados nos Teatros Brenden e no Palms Casino Resort, que serviu como sede do Festival nos últimos dois anos.

Aerosmith em Las Vegas

Devido à alta demanda, o Aerosmith anunciou 17 datas adicionais para sua residência em Las Vegas no novo resort Park MGM. A banda acaba de lançar o show Aerosmith: Deuces are wild, com várias apresentações já esgotadas.

Piscina do NoMad

O Sydell Group e o Make It Nice, estão prontos para trazer mais uma novidade para a cidade com a inauguração da The NoMad Pool e JEMAA. A NoMad Pool Party, será lançada este mês.

A JEMAA apresentará os famosos coquetéis pelos quais o NoMad Bar é conhecido, serviço direto na mesa, uma lista de DJs e artistas oferecendo programação musical e até uma fonte de coquetéis.

Janet Jackson

Vencedora de diversos prêmios do Grammy, Janet Jackson irá dominar a Las Vegas Strip com sua residência “Metamorphosis”, que tem inicio 17 de maio no Park Theater, no Park MGM. Os shows apresentam um especial de 30 anos do lançamento de seu álbum “Rhythm Nation”.

A residência mergulha nas camadas da vida privada de Janet Jackson, compartilhando sua transformação de jovem garota com problemas de auto-estima a uma reconhecida artista. O centro dessa apresentação será a própria artista, que vai divertir os convidados com visuais eletrizantes, números de dança e hits famosos.

