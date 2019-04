1º episódio de Game of Thrones foi visto ilegalmente mais de 55 milhões de vezes

O primeiro episódio da última temporada de Game of Thrones, que foi ao ar no último dia 14, foi assistido ilegalmente 55 milhões de vezes nas primeiras 24 horas após a exibição na TV. Cerca de 12% teve acesso ao conteúdo via downloads e 11,3% via torrents.

De acordo com uma análise recente publicada pela Kaspersky Lab, os filmes ilegais e downloads seriais são frequentemente usados como disseminadores de malware. Neste caso, os fãs de Game of Thrones correm um risco maior: em 2018, a série foi responsável por 17% de todo o conteúdo pirata infectado em todo o mundo, com 20.934 usuários atacados.

“Nossa análise mostra claramente que os distribuidores de malware exploram programas de TV com alta demanda em sites pirateados: em geral, são dramas ou séries de ação promovidos ativamente. Os primeiros e últimos episódios, que atraem o maior número de espectadores, provavelmente estarão em maior risco de falsificação maliciosa. Os fraudadores online tendem a explorar a lealdade e a impaciência das pessoas, portanto podem prometer material novo para download que, na verdade, é uma ameaça cibernética”, alerta Thiago Marques, analista de segurança da Kaspersky Lab.

Para evitar ser vítima de programas maliciosos disfarçados de séries de TV, a Kaspersky Lab recomenda algumas medidas: