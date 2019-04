Centros públicos oferecem 136 vagas

Da Redação



Passadas as comemorações da Páscoa, é hora de voltar à rotina. E quem está sem emprego, pode procurar por uma vaga nos centros públicos espalhados pelas cidades da região. Em São Bernardo e Mauá existem 136 oportunidades, para pessoas com ensino fundamental, médio e também para portadores de necessidades especiais.

Em São Bernardo, as chances são maiores para os operadores de telemarketing, com 21 vagas à disposição. Para auxiliar de limpeza são 19. Motorista carreteiro tem 15. As demais oportunidades são para: auxiliar de linha de produção (dez), auxiliar de manutenção predial (uma), motorista de caminhão (nove), chefe de serviço de limpeza (duas), cozinheiro (seis), operador de máquinas de envasar (seis), pizzaiolo (cinco) e pedreiro (seis).

Em Mauá, o destaque sãs as vagas disponibilizadas para costureiras, são 14. As candidatas precisam ter ensino fundamental. O espaço oferece ainda uma colocação para faxineiro e outra para serralheiro.

Os interessados nas vagas de São Bernardo devem se dirigir, com documentos, à Rua Marechal Deodoro, 2.316. O atendimento vai das 8h às 15h.

Em Mauá, o atendimento é na Rua Jundiaí, 63, de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.