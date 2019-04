A comunicação por espelhos do alto da Serra

Ademir Medici



Os bairros urbanos mais antigos do Grande ABC são centenários, pouco mais, pouco menos. Ipiranguinha é muito antigo. Piraporinha também. Baeta Neves, Barcelona, Vila Conceição e Bocaina aproximam-se dos 100 anos desde que foram loteados.

As nossas localidades rurais são bem mais antigas. São nomes que vão se perdendo no tempo.

Na entrevista concedida ao DGABCTV – e que pode ser assistida em www.dgabc.com.br – o professor Jorge Pimentel Cintra, presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, cita alguns deles: Zanzalá, Caveiras, Ponto Alto, Montanhão. Cita também o Pico do Bonilha, que teve um significado maior além de ser o ponto culminante do Grande ABC.

Professores e estudantes, principalmente, acompanhem esta história. Telefone, internet, WhatsApp? Qual o quê: a comunicação se fazia por espelhos...

A captação no Monte Serrat

Da aula do professor Jorge Cintra

Estamos decifrando o trecho do Planalto: Zanzalá, Caveiras, Ponto Alto, Montanhão e o Bonilha, onde funcionavam os telégrafos.

Não havia energia elétrica. Como é que eu vou subir a Serra? Lá em cima do Pico do Bonilha havia sempre alguém.

Eu imagino o seguinte – e aqui deixo bem claro tratar-se de imaginação: havia um horário combinado de transmissão, que seria no começo da manhã e no começo da tarde. Transmissão por espelhos.

Espelhar imagens, espécie de Código Morse – sim, não; traço, ponto...

Trata-se de suposição: como é que você transmite algo lá de baixo aqui para cima? Provavelmente seria entre o Monte Serrat, em Santos, e outro ponto no Alto da Serra, onde está o Pouso Paranapiacaba (a chamada primeira casa de pedra).

Na Calçada do Lorena havia um monumento, o Monumento do Pico, com quatro placas, monumento que foi recuperado por Washington Luís quando da pavimentação da Estrada do Mar. As placas tinham caído no meio do mato:

Omnia Vincit Amor ou Amor Vincit Omnia, que é uma frase em latim inspirada em Virgilio e que significa “o amor vence tudo, o amor tudo suporta”.

Foi Bernardo José Lorena (governador de São Paulo) quem mandou colocar essa frase, em 1792, quando da inauguração da calçada que leva o seu nome. Uma estrada que venceu a Serra com toda a dificuldade encontrada. Uma perfeição, com suas 180 curvas, muros de arrimo, sistema de drenagem nas laterais para evitar a destruição pelas águas. A exportação paulista foi possível graças à Calçada do Lorena.

Está em nossas mãos recuperar totalmente a Calçada do Lorena. Ela cruza o Caminho do Mar e vai do Monumento do Pico, no Planalto, ao Cruzeiro Quinhentista, lá embaixo.

Convidamos o professor Jorge Cintra a nos acompanhar na próxima escalada ao Pico do Bonilha. Ele topou na hora. O passeio será entre agosto e setembro, no aniversário de São Bernardo.

Prezado secretário José Pagliuca (Meio Ambiente de São Bernardo), prezado diretor Giba Marson – Memória tem uma dívida de gratidão com os senhores: será muito importante formalizar um convite ao professor Jorge. Aprenderemos muito com ele. Vamos filmar essa sua aula do ponto mais elevado do Grande ABC.

No ar: www.dgabc.com.br

