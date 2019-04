Tráfego nas rodovias de SP que vêm do interior para a capital segue lento

21/04/2019 | 16:26



Rodovias que atravessam o interior de São Paulo com destino à capital enfrentam pontos de lentidão na volta do feriado de Páscoa neste domingo à tarde. De acordo com a Arteris, na Fernão Dias, o tráfego é lento no km 18, na altura de Bragança Paulista e por 15 km, do 30 ao 45, em Atibaia.

Na Régis Bittencourt, o congestionamento chega a 12 quilômetros, do km 295, em Itapecerica da Serra ao km 283, em Embu das Artes, em razão de um engavetamento que bloqueia a faixa da direita e o acostamento da rodovia.

Segundo a CCR AutoBAn, a Bandeirantes está congestionada na altura de Jundiaí, do km 60 ao 53 e, a Anhanguera apresenta tráfego intenso na região de Perus.

A CCR ViaOeste informa que seguem normais as condições de tráfego nas rodovias Castello Branco e Raposo Tavares em direção à capital. Já do litoral para a capital, a Eco Vias informou que estão normais as condições de tráfego no sentido São Paulo em todo o sistema Anchieta-Imigrantes.