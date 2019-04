Ex-marido de Adele pode ganhar 716 milhões de reais com o divórcio

21/04/2019 | 13:12



Adele e Simon Konecki estão se separando. O casal anunciou por meio de um comunicado que, apesar do fim do relacionamento, que começou em 2012, vai priorizar a criação do filho, Angelo, de sete anos de idade.

E parece que esse divórcio vai ser bem caro! Segundo informações do Daily Mirror, o ex da cantora pode conseguir até 140 milhões de libras em um acordo, ou seja, 716 milhões e 128 mil reais.

Apesar de ambos terem anunciado o fim do casamento só por agora, tudo indica que a relação não estava bem há meses. Os rumores teriam começado em fevereiro, quando Simon marcou presença no Brit Awards sem Adele.E, aparentemente, fontes indicam que ambos estavam vivendo em mundos diferentes há meses:

- A premiação do Brit foi uma confirmação, de qualquer forma. Todo mundo estava torcendo para que Adele aparecesse, mas ela ficou afastada. As coisas já tinham se quebrado há um tempo, contou uma pessoa próxima.

A fonte ainda continua:

- Haviam sussurros correndo pelo Brit Awards falando que a relação de Simon e Adele havia acabado, mas Simon estava em um ótimo humor na festa, então todo mundo torceu para que não fosse verdade.

Além disso, a última vez que o casal havia sido visto junto em público foi em um show de Elton John que aconteceu um mês antes dessa premiação.

Com a separação, Adele tem buscado apoio e conforto com suas amigas dos Estados Unidos, como por exemplo, Jennifer Lawrence. A cantora tem, inclusive, passado muito mais tempo no país.