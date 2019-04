Em partida acirrada, Santo André garante acesso à Séria A-1 do Paulista

Marília Montich

Do Dgabc.com.br



21/04/2019 | 12:58



Atualizada às 13h40

O Santo André garantiu acesso à Séria A-1 do Campeonato Paulista neste domingo (21) em partida acirrada contra o Água Santa. Apesar da derrota por 3 a 2 no jogo pela semifinal do A-2 no Estádio do Inamar, em Diadema, o Ramalhão conseguiu voltar à elite do futebol um ano após ser rebaixado.

A equipe andreense entrou em campo com vantagem. Como venceu o primeiro duelo, no Estádio Bruno Daniel, por 2 a 0, podia perder por um gol de diferença que ainda assim avançaria. Já o Netuno tinha missão mais difícil: precisava derrotar o rival por dois gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis, ou por três para se garantir direto na decisão, o que não aconteceu.

O primeiro gol de hoje foi marcado por Lombardi, do Água Santa, aos 28 minutos do primeiro tempo, que desviou de cabeça perto da pequena área. Aos 37 minutos, foi a vez de Raphael Toledo bater de esquerda e marcar o primeiro tento para o Santo André, equilibrando a partida.

A segunda etapa foi marcada por emoção desde o início. Anselmo fez o segundo gol para o Ramalhão após Heliton acertar de cabeça, aos 8 minutos. Na sequência, no mesmo minuto, Celsinho também marcou para o Netuno, empatando novamente a disputa. Próximo ao fim, aos 42 minutos, o juiz marcou pênalti para o dono casa após toque na mão de Ícaro. Dadá cobrou o penalidade e acertou em cheio no canto esquerdo, virando o placar para 3 a 2 a favor do Água Santa.

Com o resultado, o Ramalhão enfrenta agora o Inter de Limeira, já classificado, na final. O primeiro jogo será no próximo domingo (28), em Limeira. A volta está marcada para 1º de maio, em Santo André. (Com informações de Anderson Fattori)