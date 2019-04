Torcida do Santo André fica a pé

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



21/04/2019 | 09:39



Cerca de 200 torcedores do Santo André, com ingressos na mão para assistir ao jogo decisivo entre o Ramalhão e o Água Santa nesta manhã (21), às 11h, no Inamar, em Diadema, ficaram a pé. Os ônibus que levariam os andreenses cancelaram a corrida no sábado à noite.

Segundo o secretário de Esportes da Prefeitura, Dr. Marcelo Chehad, as transportadoras não quiseram assumir o risco. "Estávamos com dificuldade para conseguir os ônibus porque há o risco de conflito entre torcidas. Tínhamos combinado com uma pessoa que desmarcou de última hora", explicou ele, que estava fazendo a articulação de forma particular.

Para não perder a partida, os torcedores estão se organizando para ir de carro ou usando motorista de aplicativo. O problema é que desta forma a Polícia Militar, que havia se programado para escoltar os ônibus em comboio, só conseguirá dar assistência nas proximidades do Inamar.

A expectativa para a partida é grande porque pode pode garantir o acesso do Santo André, que venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e pode perder por um gol de diferença que vai à final e também garante vaga na elite do Paulistão em 2020. Ao Água Santa só resta vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para se classificar.