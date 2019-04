'Ultimato' dos heróis

21/04/2019 | 07:10



Seguidores do Universo Cinematográfico Marvel lembram-se da onda destruidora provocada pelo empoderado Thanos no desfecho de Vingadores - Guerra Infinita. Apesar dos superpoderes, os heróis iam caindo até restar um grupo reduzido, e destroçado. Na quinta, 25, o segredo será revelado. Estreia Vingadores - Ultimato, que vai tomar de assalto uma fatia considerável do mercado brasileiro. Serão mais de mil salas, com certeza. Afinal, a expectativa dos fãs é grande. Mais de 900 sessões já foram vendidas e estão esgotadas. Para a Marvel, será a maior estreia do ano e o ápice de suas mais de 20 aventuras. Capitã Marvel, lançado em março, foi a 21ª; Ultimato, a 22ª. Os filmes, desde Capitão América - O Primeiro Vingador, foram sendo produzidos e lançados descolados de sua cronologia no universo Marvel. Uma das dúvidas que serão resolvidas é justamente quando se passa a ação de Ultimato.

Houve um momento em que Joe e Anthony Russo, a dupla criativa por trás de Capitão América - Soldado Invernal e Guerra Infinita, foram desligados da produção, mas logo foram reintegrados. Acabam de receber o título de diretores do ano na convenção CinemaCon. "Eles provaram que têm uma história para contar e levaram o Universo Marvel para um nível que ninguém sonhava. Com Ultimato, continuam com o sucesso de público e crítica", disse o criador da CinemaCon, Mitch Neuhauser.

Os irmãos Russo não buscam apenas a excelência técnica nem o estouro de público. Querem reconhecimento para sua habilidade e inteligência narrativas. Criam camadas, para que se possa reconhecer no seu universo distópico o estado atual do mundo. Desde que surgiram as primeiras imagens do novo filme, a especulação tem sido grande. Quando, onde? Depois que Thanos eliminou metade das criaturas vivas, os Vingadores, ou o que sobrou deles, têm de lidar com a dor da perda de amigos e entes queridos.

Tony Stark/Homem de Ferro grava aquele vídeo dizendo que está à deriva no espaço, sem água nem comida, e com o oxigênio acabando. Steve Rogers, o Capitão América, e Natasha Romanov, a Viúva Negra, lideram a resistência contra o maior vilão da Marvel. Cinco meses após a morte de Stan Lee, seu universo está de volta. Em frangalhos, mas pronto para ser reconstituído. Os fãs temem a morte do Capitão América, mas esperam que Stark encontre um jeito de resolver a parada. Prepare-se para (re)encontrar seus heróis preferidos. Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Brie Larson, Chris Pratt - sim, o Peter Quill de Guardiões da Galáxia. Os fãs perguntam-se - quem vai morrer? Temem pelo Capitão América. Pode ser que, com algum custo humano - olha o spoiler -, tudo seja resolvido. Não é outra coisa, a catarse, que se espera de super-heróis, não?

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.