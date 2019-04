Da Redação



21/04/2019 | 07:08



Há 13 anos que XV de Piracicaba não perdia para a Inter de Limeira. Isso até ontem, quando, nos pênaltis, o primeiro campeão paulista do Interior derrotou o Nho Quim, no Barão de Serra Negra, depois de empate por 2 a 2 no tempo normal.

O jogo, segundo da semifinal da Série A-2 do Paulista, deu o acesso à Inter para a elite do futebol paulista em 2020, além de classificar para a decisão, contra o vencedor de Água Santa e Santo André.

A partida foi eletrizante. O XV vencia por 2 a 1 até os 46 minutos do segundo tempo, quando os visitantes empataram.

A Inter festeja a volta ao Paulistão depois de longa espera. A última vez que disputou a Primeira Divisão foi em 2005.