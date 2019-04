Água Santa e Santo André decidem quem estará na elite

Anderson Fattori



21/04/2019 | 07:07



O almoço de Páscoa será feliz para apenas uma das equipes da região que chegou à semifinal da Série A-2. Água Santa e Santo André jogam hoje, às 11h, no Inamar, em Diadema, para decidir quem vai à final e, consequentemente, garante o acesso à elite do Campeonato Paulista. Ontem, os times encerraram a preparação com apoio dos torcedores, que foram aos treinos para dar o último incentivo antes de a bola rolar.

O Ramalhão está em vantagem. Venceu o primeiro duelo, no Bruno Daniel, por 2 a 0, e pode perder por um gol de diferença que ainda assim avança. Já o Netuno precisa derrotar o rival por dois gols de diferença para forçar a disputa de pênaltis, ou por três para se garantir direto na decisão.

A volta do atacante Dada anima o Água Santa. Ele é o vice-artilheiro da Série A-2 com oito gols, atrás apenas do seu companheiro de clube, Alvinho, com 11. Após passar por cirurgia no apêndice, que o tirou das últimas três partidas, ele está à disposição do técnico Márcio Ribeiro. A dúvida é quanto ao aproveitamento do experiente lateral-esquerdo Bruno Recife. Ele precisou ser substituído no primeiro jogo por conta de pancada no tornozelo direito e virou dúvida. Caso ele não possa atuar, quem assume a vaga é Maninho.

Como se refugiou em Atibaia durante a semana, Márcio Ribeiro não deu pistas em relação a escalação. É possível que ele abra mão de Éverton e ponha o time à frente com Celsinho e Luan Dias na armação e Dada e Alvinho à frente.

No Santo André, apesar da vantagem, ninguém considera a fatura liquidada e a expectativa é por confronto que exija muito do emocional. “Nossa equipe está bem preparada, sabemos que terá pressão, que o estádio vai estar cheio, mas crescemos e vamos em busca desse acesso”, promete Raphael Toledo, que defendeu o Netuno em 2017. “Nossa equipe é forte psicologicamente, tem a cabeça boa”, garante.

O técnico Fernando Marchiori também chamou atenção para a parte emocional e espera atuação equilibrada. “Temos equipe madura, trabalhamos muito durante a semana as adversidades que teremos. Estamos prontos também para ter situação de contragolpe. Duelo muito duro, temos que ter equilíbrio. Temos de jogar o jogo, saber o momento de suportar a pressão. Temos de preocupar o adversário também”, enfatiza.

O treinador tem praticamente todos os jogadores à disposição. O lateral-esquerdo Ernani, o volante Fabrício e o atacante Carlos Alberto, treinaram normalmente durante a semana e devem ficar pelo menos no banco de reservas.