Polícia faz apreensão de 60 quilos de drogas em Santo André

Da Redação



21/04/2019 | 07:06



O 6° Batalhão da Polícia Militar de Santo André apreendeu, na noite de sexta-feira, aproximadamente 60 quilos de drogas dentro de uma casa, localizada na Rua Caboatã, Jardim Cipestre, em Santo André.

Policiais Militares da Força Tática identificaram movimento que seria de tráfico de drogas próximo à residência. Neste momento, um homem que estava dentro do local deixou a droga, que estava em mala de viagem, cair no chão e saiu correndo pelos fundos. Ele ainda não foi encontrado.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, dentro da residência – na cozinha, quarto e corredor – foram encontrados 54 quilos de cocaína misturada com crack, mais de 16 mil pinos de cocaína, seis quilos de maconha, quatro quilos de crack, um colete balístico, R$ 1.658, além de equipamentos utilizados no tráfico de drogas, como martelos de borracha, peneiras, máquinas embaladoras e balanças de precisão. Também foram aprendidos envelope com chips de celular, máquina fotográfica e comprovantes bancários.

O caso, registrado como localização e apreensão de drogas, foi para o 6° DP de Santo André.