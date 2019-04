Atlético arranca vitória contra Eibar no fim e se mantém vivo na briga por título

20/04/2019 | 13:53



O Atlético de Madrid sofreu, mas conseguiu vencer o Eibar fora de casa por 1 a 0, com gol salvador do meia francês Thomas Lemar no fim da partida. O resultado leva os comandados de Diego Simeone aos 68 pontos e mantém o time na caça ao Barcelona, que lidera com 74.

A equipe catalã ainda joga neste sábado, quando recebe a Real Sociedad , às 15h45, também pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol. Terceiro colocado com 61 pontos, o Real Madrid joga no domingo, contra o Athletic de Bilbao, em casa.

A vitória do Atlético custou a ser concretizada. Na primeira etapa, poucas emoções, exceto um chute de cada lado no começo do jogo, com Angel Correa levando perigo pelos visitantes. No restante da metade inicial, a equipe da casa foi eficiente em fechar os espaços do time de Simeone.

Após o intervalo, a partida ficou um pouco agitada. Mais chances foram criadas, mas o placar persistiu inalterado até a parte final do confronto. No começo da etapa complementar, os espanhóis Alvaro Morata e Koke até tentaram, mas o atacante chutou para fora e o meia parou no goleiro Marko Dmitrovic. A 15 minutos do fim, o arqueiro do Eibar voltaria a ser decisivo, defendendo cabeceio de Diego Godín.

Aos 40, porém, Dmitrovic nada pôde fazer: Koke veio pelo lado direito da grande área e inverteu rasteiro para Lemar, que chegou batendo de chapa com a canhota para fazer o gol da vitória do Atlético. O francês havia entrado aos 10 da segunda etapa e foi o salvador do time de Madri, que precisava do triunfo para se manter na caça ao Barcelona.

Na próxima rodada, o Atlético de Madrid recebe o Valencia, sexto colocado e finalista da Copa do Rei, na quarta-feira. No dia anterior, o Eibar, que está em 13º com 40 pontos, visita o Huesca, lanterna do Campeonato Espanhol.