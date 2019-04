Imigrantes apresenta trecho de lentidão sentido Litoral

Do Diário do Grande ABC



20/04/2019 | 09:08



Desde a noite de quinta-feira (18), quem resolveu passar o feriado nas praias de São Paulo tem enfrentado alguns momentos de lentidão nas estradas. Ontem de manhã o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) apresentou grandes problemas. Neste sábado (20), apenas um trecho curto da rodovia Imigrantes, do km 41 ao km 43, com congestionamento, de acordo com a Ecovias.

Desde as 0h de quinta-feira (18), quando se iniciou a contagem, mais de 197,4 mil veículos desceram a Serra em direção à Baixada Santista - a previsão é de 290 mil. No sentido São Paulo, a concessionária registrou a passagem de mais de 81 mil veículos. Na última hora, desceram mais de 4,2 mil veículos e subiram mais de 1,5 mil veículos.

O SAI está em Operação Normal (5x5). A descida é feita pela pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece pelas pistas norte das duas rodovias.