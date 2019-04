Atila Jacomussi passa feriado em Mauá, mas evita falar de cassação

Do Diário do Grande ABC



20/04/2019 | 08:39



Prefeito deposto de Mauá, Atila Jacomussi passou o feriado da Sexta-feira Santa (19) – um dia após a votação de sua cassação na Câmara – na cidade, mas evitou falar da conclusão do processo de impeachment pelo qual foi alvo na noite de quinta-feira (18), quando teve o mandato destituído.



Atila ainda não concedeu entrevista depois do episódio. Ontem, ele se manifestou nas redes sociais somente em dois momentos, contudo, sem mencionar diretamente o assunto. Em uma das mensagens, o socialista deseja “uma ótima Sexta-feira da Paixão”. Nesta postagem, o ex-prefeito utiliza palavras-chave enigmáticas: justiça, confiança e palavra.

No outro texto, Atila usa conteúdo emblemático, reflexivo, ao postar uma foto onde se lê: “De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma?”. Foi só.

A equipe do Diário esteve na residência do socialista durante trinta minutos e tudo o que se viu foi uma rua tranquila e sem movimentações internas na casa, mesmo com um veículo estacionado na garagem. Pessoas mais próximas a Atila tem declarado confiança na possibilidade de se reverter a cassação na Justiça.

HISTÓRICO

Atila foi eleito prefeito em 2016, em sua segunda disputa majoritária, após vencer Donisete Braga (ex-PT, hoje Pros), que tentava a reeleição. Antes disso, se elegeu deputado estadual em 2014, com 62.856 votos. No páreo de 2012, quando debutou no pleito a prefeito, ficou em terceiro lugar. Após acordo, geriu a Sama (Saneamento Básico do Município de Mauá) na gestão Donisete, mas rompeu. Iniciou a carreira com dois mandatos de vereador, entre 2005 e 2012.