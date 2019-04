Turistas e católicos lamentam incêndio em Notre Dame durante feriado da Páscoa

20/04/2019 | 07:33



Turistas, católicos devotos e pedestres olham com pesar para a Catedral de Notre Dame, lamentando não poder entrar no magnífico monumento neste fim de semana de Páscoa por causa dos danos causados pelo violento incêndio que consumiu o edifício histórico na segunda-feira (15).

O serviço de bombeiros de Paris disse neste sábado que os últimos pontos quentes foram resfriados e os bombeiros que trabalharam sem parar desde o incêndio de segunda-feira partiram.

Multidões se alinhavam nos aterros em frente à catedral no sábado, tirando fotos ou apenas olhando em estado de choque. O incêndio derrubou a torre e destruiu o telhado do monumento do século XII, e os serviços da Páscoa, normalmente realizados em Notre Dame, estão sendo conduzidos em outro lugar. Fonte: Associated Press