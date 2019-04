Banco de Alimentos arrecada 940 toneladas em dois anos

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



20/04/2019 | 07:00



O Banco Municipal de Alimentos de Santo André comemorou ontem dois anos de sua reabertura. Desde então, o serviço já arrecadou 940 toneladas de doação, destinadas a 13.650 famílias em situação de vulnerabilidade que recebem o benefício por meio de 71 entidades assistenciais cadastradas.

O programa foi retomado em abril de 2017, já que havia sido encerrado pela gestão Carlos Grana (PT), em meados de 2015, sem justificativa.

Primeira-dama, presidente do Fundo Social de Solidariedade e coordenadora do Núcleo de Inovação Social de Santo André, Ana Carolina Barreto Serra destacou que o diferencial do projeto é não arrecadar somente mantimentos, mas também itens como fraldas, produtos de higiene e materiais de limpeza. “O banco de alimentos tem como missão assegurar nutrição saudável a todos os beneficiados, além de reduzir perdas e desperdício.”

Em 2017, 300 toneladas de doação foram recebidas pelo serviço – entre abril e dezembro. No ano seguinte, foram 500 toneladas arrecadadas. Desde o início do ano, 140 toneladas já foram doadas.