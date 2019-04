Acesso do Ramalhão à Série A-1 está nas mãos de Thomazella

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



20/04/2019



O acesso do Santo André à elite do Campeonato Paulista está literalmente nas mãos de Thomazella. Se ele não sofrer gol amanhã, às 11h, diante do Água Santa, no Estádio do Inamar, automaticamente o Ramalhão vai à final da Série A-2 e se garante na Primeira Divisão em 2020. Na verdade, o goleiro pode até ser vazado, desde que o time não perca por mais de um tento de diferença. Ao Netuno resta abrir dois gols e levar a decisão aos pênaltis, ou três para se classificar direto.



Thomazella sabe da responsabilidade que carrega e divide a missão com a equipe. “A parte defensiva começa no ataque. Estamos com defesa sólida, nos últimos jogos temos sofrido poucos gols, mas para essa partida o que vai contar é a concentração. Temos de entrar focados, principalmente nós ali da parte de trás, porque um erro pode ser fatal. Precisamos passar tranquilidade para o pessoal lá da frente, porque esse jogo será definido nos detalhes. Temos de estar o mais frio possível psicologicamente”, enfatizou o goleiro, lembrando que o Ramalhão sofreu apenas dois gols nos últimos cinco jogos.



Essa será a primeira vez de Thomazella no Inamar. No confronto da fase classificatória, quando o Netuno venceu (1 a 0), ele cumpriu suspensão. “Estava presente, fui acompanhar, deu para ver o clima. Provavelmente esse jogo terá mais torcedores, mas reforço, temos de estar concentrados, independentemente da torcida deles, se a gente manter o foco tenho certeza que vamos sair com o resultado positivo de lá”, projetou Thomazella.



Ontem, o Santo André fez os últimos ajustes antes do clássico de amanhã. O técnico Fernando Marchiori permitiu a presença da imprensa apenas nos primeiros minutos da atividade.

Já o Água Santa seguiu sua preparação em Atibaia, onde a equipe se refugiou desde quarta-feira. A volta ao Grande ABC está marcada para hoje.



CALOR DA TORCIDA

Santo André e Água Santa vão ficar perto dos torcedores na última atividade antes do clássico. As equipes finalizam a preparação hoje, às 9h30, em treinos abertos aos torcedores. O Ramalhão trabalha no Estádio Bruno Daniel, enquanto o Netuno fará atividade no Inamar, local da partida.



INGRESSOS

Não existem mais bilhetes à venda para o clássico de amanhã. O Água Santa informou que ontem acabaram as 7.183 entradas colocadas à disposição – do total, 4.533 ingressos foram trocados por garrafas PETs. A torcida andreense teve direito a apenas 266 bilhetes.



OUTRA SEMIFINAL

Hoje, às 19h, será conhecido o primeiro finalista da Série A-2 e também quem estará na elite, em 2020. O XV de Piracicaba recebe a Inter de Limeira, no Estádio Barão de Serra Negra, em duelo que será transmitido pelos canais SporTV. Como houve empate por 0 a 0 no primeiro duelo, quem vencer leva e com outra igualdade os times decidirão nos pênaltis.