Busca escolar por talentos

Luís Felipe Soares



21/04/2019 | 07:11



Inspirar crianças e jovens a criarem suas próprias histórias em quadrinhos. Esse é o objetivo do novo projeto da Secretaria Estadual da Educação de São Paulo, que busca talentos no setor em suas salas de aula. Trata-se do concurso Escola em Quadrinhos, onde alunos de toda a rede estadual, incluindo espaços educacionais espalhados pelo Grande ABC, estão convidados a mostrar que conseguem reunir roteiros divertidos com ilustrações de apoio.

O lançamento da iniciativa ocorreu no começo de abril, com o desenhista Mauricio de Sousa tendo sido a atração principal no evento. Ele empresta o universo da popular Turma da Mônica para que os participantes possam desenvolver tramas com os personagens desse universo, casos de Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e muitos outros. Os estudantes também podem apresentar figuras inéditas.

A única exigência é que as histórias tenham como tema a alimentação saudável. É necessário que os alunos estejam divididos em grupos de três a cinco pessoas, além de contar com professor orientador. O concurso está dividido nas categorias de anos iniciais do Ensino Fundamental, anos finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio. Os trabalhos devem conter, no máximo, cinco folhas.

Comissão julgadora com integrantes da Secretaria da Educação e profissionais dos estúdios Mauricio de Sousa irá selecionar os destaques. Entre os prêmios estão passeio ao Parque da Mônica e gibis. O resultado será revelado em 19 de julho.