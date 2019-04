Seriado em streaming explora história revelada no filme 'Hanna'

Luís Felipe Soares



21/04/2019 | 07:10



Filme um tanto quanto subestimado serve de inspiração para produção em série da Amazon Pride Video. Todo o background de Hanna já foi apresentado em longa-metragem homônimo lançado em 2011 (com Cate Blanchett e Saoirse Ronan como peças principais do elenco), sendo revigorado e ampliado por meio do novo formato pelas mãos do roteirista britânico David Farr.

Os oito episódios da temporada inaugural aproveitam sua duração maior para explorar a jornada de Hanna (papel de Esme Creed-Miles), adolescente treinada a vida toda pelo pai para se transformar em habilidosa assassina. Eles vivem em realidade afastada até que a CIA aparece para caçá-los. Ao mesmo tempo, o seriado apresenta a agente Marissa (Mireille Enos), com quem Hanna tem relação direta e que movimenta grande parte da tensão da trama. Os relacionamentos emocionais dos personagens são misturados a cenas de ação.

A mais nova aposta da Amazon Prime Video não demorou muito para chamar a atenção do público e da crítica. O seriado foi colocado no serviço no fim de março e já conta com segunda temporada garantida para os próximos anos pelo serviço de streaming.