19/04/2019 | 17:17



O tempo continuará estável em todo o Grande ABC no fim de semana devido à influência do sistema de alta pressão. Assim, o dia ficará com pouca nebulosidade e não há previsão de chuva. A temperatura mínima prevista é de 16°C e a máxima 28°C. Atenção novamente para a umidade relativa do ar, que poderá ficar abaixo dos 45%, principalmente durante a tarde.