Após confusão, Bella Thorne é expulsa de casa de ex-namorado e polícia é chamada

19/04/2019 | 17:11



Bella Thorne de a entender que o término de seu relacionamento com o rapper Mod Sun teria ocorrido sem ressentimentos e sem brigas, mas de acordo com o TMZ, não foi bem assim que as coisas aconteceram.

Segundo o site, Bella foi expulsa da casa do ex-namorado após uma confusão envolvendo a polícia, na mansão do cantor em Los Angeles, nos Estados Unidos. Thorne chegou ao local sem avisar para pegar os pertences dela. Porém, amigos do músico pediram que ela se retirasse do local, então ela ficou com raiva e se recusou, foi quando chamaram a polícia.

Fontes do veículo disseram que a artista ficou procurando os pertences enquanto a polícia chegava. As autoridades chegaram ao local, conversaram com a atriz e com a equipe do rapper, mas não prenderam ela após Bella concordar em deixar o imóvel.