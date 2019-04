Alerta spoiler

Richard Molina/Especial para o Diário



20/04/2019 | 07:01



A internet é fria e cheia de spoilers. Não entendeu a frase? Hoje, o maior terror de quem consome entretenimento, seja cinema, séries de TV, livros ou até videogames, é saber de informação crucial sobre a história antes de ter o contato com a obra finalizada como seus responsáveis a desenvolveram. Imagine descobrir sem assistir ao último capítulo quem atirou na icônica vilã televisiva Odete Roitman – clímax da novela Vale Tudo (1988) –, saber quem morre no último capítulo da saga Harry Potter antes do livro ser lançado ou descobrir quem finalmente ficará no comando do Trono de Ferro em Game of Thrones? Às vezes, coisas assim podem simplesmente ‘vazar’, principalmente em tempos em que a internet e as redes sociais estão mais rápidas e inchadas do que nunca. Quando se vê, já se espalhou tanto que qualquer estratégia de marketing fica comprometida e a frustração atinge parcela do público.<EM>

O termo em inglês vem da palavra spoil (estragar, em português), brincando com a ideia de que esse tipo de informação prejudica toda a experiência e as possíveis surpresas. Alan Tadini, criador do blog O Quadrinheiro Véio (www.oquadrinheiroveio.com.br), que também possui canal no YouTube sobre quadrinhos, cinema e seriados, explica como o spoiler suscita fascínio e medo hoje em dia. “O que é horrível não é o spoiler, mas sim tomá-lo sem saber. Um dos maiores sucessos do meu canal, por exemplo, é justamente o vídeo Conto Spoilers. É engraçado como as pessoas gostam. Mas eu aviso antes, ninguém entra sem saber.” Ele conta como a própria relação com o fato mudou por conta do trabalho. “Antes eu não assistia nem trailer. Hoje sou obrigado, embora gostaria de não fazer isso e chegar no cinema com surpresa completa.”

Um dos maiores mistérios da temporada fica por conta dos acontecimentos do aguardado filme Vingadores: Ultimato, que estreia no Brasil na quinta-feira e do qual pouco se sabe sobre a trama. É o 22º filme de franquia da Marvel Studios e aparece envolto em tantas teorias e mistérios que os fãs estão arrancando os cabelos de expectativa. Na semana passada, houve vazamento de imagens e trechos inteiros do filme na internet, o que fez os feeds das redes sociais virarem praticamente um campo minado – mesmo não se sabendo se o material é verdadeiro ou não. Claro que existem pessoas que adoram ter antecipação dos fatos, mas é importante ter respeito com quem não gosta. “Tem gente que parece ter o prazer de estragar a experiência dos outros”, lamenta o produtor de conteúdo. “Minha recomendação é: descurta páginas de pessoas que você sabe que vão divulgar coisas irresponsavelmente ou que acham que terão algum poder porque viram algo primeiro que as outras.”

Há casos de quem tomou medidas um tanto quanto drásticas para se proteger de qualquer informação indesejada antes da hora. “Já ameacei meu namorado de formas não muito humanas, porque ele vai ver (Ultimato) antes de mim”, revela Clara Scaldelai, 24 anos, de São Bernardo. Ela tem acompanhado a saga desde 2010 e diz estar ansiosa para o novo capítulo. “Pode dar muito certo ou muito errado, não sei se um meio termo vai ser possível. Quero deixar que o filme mesmo me mostre o que ele tem a oferecer.”

Mateus Carvalho, 22 anos, de Mauá, diz não se importar muito com spoilers, apesar de preferir ter a experiência mais pura possível. “Teve alguns casos que eu tomei spoiler e fiquei bastante bravo. O Sexto Sentido (1999), por exemplo, é o tipo de filme que começam a te contar pelo final.” Para seu contato com o futuro filme da Marvel, Carvalho saiu de todos os grupos de quadrinhos e heróis dos quais faz parte e colocou filtro de conteúdo em sua conta no Twitter. “Acho que a maneira mais eficiente é evitar contato. Não vou falar com quem já viu conteúdo vazado. Vou dar dois passos para trás e esperar que eu veja o filme.” E é bom que veja o mais rápido possível. Nunca se sabe de onde um spoiler pode surgir.