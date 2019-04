Com Xandão e Eder Luis em campo, São Caetano empata com Guarani em jogo-treino

19/04/2019 | 16:39



Em mais um jogo-treino em preparação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B, o Guarani empatou em 1 a 1 com o São Caetano na manhã desta sexta-feira, no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O duelo serviu para o técnico Vinícius Eutrópio fazer alguns testes e conferir de perto os reforços em ação. O zagueiro Xandão, ex-São Paulo, e Eder Luis, ex-Vasco, participaram das atividades.

O Guarani começou o jogo-treino com a seguinte formação: Giovanni; Bruno Lima, Ferreira, Giaretta e Inácio; Deivid e Ricardinho; Mateusinho, Rondinelly e Felipe Amorim; Diego Cardoso.

No confronto, o clube campineiro saiu perdendo. O São Caetano abriu o placar logo aos quatro minutos, com Emerson, de cabeça. E os donos da casa exibiram um futebol muito fraco tecnicamente no primeiro tempo. Vinícius Eutrópio, então, aproveitou a etapa final para testar algumas peças. Xandão e Eder Luis entraram no decorrer da partida, ao lado de Thalisson, Arthur Rezende, Léo Príncipe, Bidu e Anselmo Ramon, além de Klever, Renan e Fernando Viana.

O Guarani melhorou após as mudanças e empatou em cobrança de falta de Bidu. Mais leve, a equipe conseguiu agredir o São Caetano, que segurou o empate. O teste acabou servindo para colocar ainda mais dúvidas na cabeça do treinador. O jovem Bidu foi um dos destaques, ao lado de Arthur Rezende, que pode aparecer no time titular na vaga de Rondinelly.

O zagueiro Xandão e o atacante Anselmo Ramon também se movimentaram bem e são candidatos a ganhar espaço na equipe titular. Eder Luis, no entanto, deve iniciar a Série B entre os reservas. A estreia do Guarani será no dia 27 de abril, às 16h30, no Brinco de Ouro.