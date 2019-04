Maycon, ex-participante do BBB 19, é investigado por zoofilia e tem depoimento adiado

19/04/2019 | 15:11



Maycon Santos, ex-participante do BBB 19, está sendo investigado por declarações sobre zoofilia e maus-tratos aos animais, porém seu depoimento, que seria recolhido na última segunda-feira, dia 15, foi adiado para maio no Juizado Especial Criminal de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

A mãe de Maycon, Rosana, falou sobre como o filho está se sentindo frente às acusações:

- Preocupado ele não está. Ele não fez nada grave. O comentário dentro do programa não afetou ninguém.

A investigação começou em fevereiro pelo delegado Maurício Mendonça, devido a falas do comerciante dentro da casa do BBB. Ele disse que perdeu a virgindade com uma bezerra e relatou um momento em que amarrou bombinhas no rabo de um gato. O ex-brother está sendo enquadrado no artigo 287 do Código Penal, que aponta apologia à atos ou atores de crimes, e a pena varia de três a seis meses ou pagamento de multa. Além de Maycon, Paula também está sendo investigada, mas por intolerência religiosa.