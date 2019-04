Ana Paula Padrão revela qual elemento é essencial para quem quer chegar à final do MasterChef

19/04/2019 | 14:12



Ana Paula Padrão compareceu, na última quarta-feira, dia 17, à comemoração de 25 anos da ONG Casa do Zezinho, que ajuda crianças carentes de São Paulo ao oferecer aulas culturais. Durante uma entrevista, a jornalista falou sobre o MasterChef, reality show culinário que ela apresenta na Band.

Ana falou que a relação com os jurados do programa - Paolla Carosella, Erick Jacquin e Henrique Fogaça - vai mundo além da profissional. Os quatro se reúnem na casa um do outro frequentemente, e eles sempre fazem um jantar caprichado para a jornalista. Além dos jurados, Ana contou que tem uma relação próxima, também, com os participantes do programa - o cardápio do jantar beneficente da Casa do Zezinho, inclusive, foi feito por Raul Lemos, ex-participante do reality.

- A gente se encontra o tempo inteiro, muito mesmo. Muitos dos ex-participantes estão trabalhando na área da culinária, e eu vou em muitos eventos. Eles se encontram muito, eu menos porque tenho muitos compromissos, mas chamo eles pra eventos desse tipo. O Raul, por exemplo, foi uma associação, já que os insumos usados no jantar da Casa do Zezinho foram doados pelo MasterChef, então a gente se fala o tempo inteiro. Não chegamos a marcar muito encontro porque cada um tem sua vida.

Ana Paula também revelou que, além do conhecimento culinário, existe outro fator importante para quem quer se dar bem no reality: é necessário saber jogar.

- Essa temporada, do MasterChef Para Tudo, especificamente, é uma temporada de jogadores. Chega no final quem tem cabeça pra aguentar a pressão, e eu acho que esse é um ingrediente fundamental, além do talento, óbvio, que eles tem que ter na cozinha.

Por fim, Ana deu uma dica valiosa para quem sonha em participar do MasterChef.

- Estude muito os programas. É claro que você tem que saber o básico das técnicas culinárias mais tradicionais, mas, além disso, deve assistir muito o programa, porque você pega muitas dicas.