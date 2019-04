Fernanda Souza fala sobre ano sabático: - Quero acordar sem saber o que vou fazer

19/04/2019 | 14:11



A nova temporada de Vai Fernandinha estreou no começo de abril no Multishow, mas Fernanda Souza está bem longe dos trabalhos por enquanto! A apresentadora havia revelado, ainda no ano passado, que 2019 seria um ano sabático para ela. Recentemente, em uma entrevista para a colunista Patrícia Kogut, Fernanda contou que o único motivo para tirar um ano inteiro sem trabalhos era para descansar, e não para engravidar como os fãs suspeitavam:

- Há cerca de dois anos venho planejando isso. Essa decisão não tem um motivo especial, é apenas uma necessidade de parar. Estou completando 25 anos de carreira e quase não parei durante esse tempo. Sou muito organizada e vivia para o trabalho. No ano passado, especialmente, a minha rotina estava pesada, com o Só toca Top, o meu canal na internet, a peça (Meu passado não me condena) e o Vai, Fernandinha. Agora, quero acordar sem saber o que vou fazer.

Durante os quatro meses de folga, a apresentadora reencontrou antigas amizades e familiares:

- Para algumas pessoas, parar depois de anos num ritmo frenético pode ser um choque, mas para mim está sendo tranquilo. Adoro trabalhar, mas também gosto de curtir a vida. Claro que, às vezes, me pego agindo com se estivesse trabalhando nos momentos de folga. Outro dia estava com uma amiga e comecei a perguntar sobre a vida dela. O Thiaguinho, que estava junto com a gente, brincou colocando um microfone na minha frente, porque parecia que eu estava entrevistando para o meu programa.

Por falar em entrevista, Fernandinha contou que sempre gosta de deixar os convidados confortáveis:

- É um programa que não busca polêmica. As pessoas confiam muito em mim e sabem que não vou criar uma situação em que elas fiquem desconfortáveis. Um dos momentos mais especiais da atual temporada foi receber Noely e Xororó, que são pais da minha amiga e ídola Sandy.

Muitos artistas já foram entrevistados no Vai Fernandinha, mas a apresentadora revelou que ainda sonha em entrevistar uma pessoa especial:

- O programa pode parecer simples, mas é bastante trabalhoso de se fazer. Principalmente pelo fato de eu fazer questão de me envolver em todas as etapas da produção. Uma pessoa que ainda sonho em receber é a Marília Gabriela, de quem sou muito fã. Ainda não tive coragem de convidá-la.