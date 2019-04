Palmirinha encontra Ana Maria Braga no Mais Você e se emociona: - Hoje eu posso morrer

19/04/2019 | 13:12



O maior crossover da culinária brasileira aconteceu nessa sexta-feira, dia 19! Palmirinha Onofre foi tomar café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você. O encontro foi super emocionante, afinal, foi há 20 anos o último encontro das duas.

A produção do programa estendeu até um tapete vermelho para recepcionar Palmirinha, que já entrou no estúdio emocionada:

- Muita saudade, Aninha. Hoje eu posso morrer.

A convidada ainda falou sobre o começo de sua carreira, que não foi nada fácil. E relembrou a época em que as duas trabalharam juntas:

- Foi muito sofrimento, muitas portas se fechando. Mas, quando eu comecei a trabalhar com você, Aninha, eu fui crescendo e pude aprender a falar na televisão, a atender o público... Eu aprendi muito com você. Pelo seu programa, eu ganhei um programa para apresentar.

Ana Maria mostrou alguns pratos feitos por Palmirinha ao longo de sua carreira, entre eles um muito marcante foi um pudim:

- Eu lembro de uma senhora francesa, quando eu tinha sete anos e vim para São Paulo. Ela acabou de me criar. Foi o primeiro doce que eu aprendi a fazer e foi quando eu conheci o leite condensado. Quando experimentei, fiquei apaixonada.

Palmirinha voltou a se emocionar ao assistir um vídeo gravado pela filha, Sandra Bucci, em que agradecia tudo o que a mãe havia feito por ela:

- Eu sou grata por tudo o que ela representou na minha vida e representa até hoje, os exemplos de tudo o que ela me passou. Eu me lembro de uma frase que ela me falou ainda adolescente, que eu tomasse muito cuidado ao caminhar pela vida porque eu tinha que me lembrar de olhar para cima para agradecer sempre.