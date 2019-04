Carol Dantas rebate seguidor que questionou o fato de Davi Lucca ainda ter babá

19/04/2019 | 13:11



Carol Dantas usou o Instagram na última quinta-feira, dia 18, para lamentar as saudades que está sentindo de Davi Lucca, seu filho de sete anos de idade, fruto da relação que teve com Neymar. No clique, o menino aparece sorridente em frente à torre Eiffel:

Volta logo que a mamãe está com saudades!, ela escreveu na legenda.

Uma pessoa, porém, comentou o seguinte:

Porque mesmo nessa idade ele ainda tem babá?

Como resposta, Carol não poupou o seguidor:

Vai ter até quando eu e o pai dele achar que precisa.

Pouco tempo depois, os comentários foram apagados e Carol limitou o número de pessoas que podem conversar com ela na rede social.

Lembrando que, recentemente, ela, que está grávida, lamentou que sua barriga não estava tão grande quanto a de Tatá Werneck, que também espera um bebê.