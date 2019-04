Anitta revela ter ensinado português para Madonna e fala de rumores de affair com Gabriel Medina: - Namorando e ficando são palavras diferentes

19/04/2019 | 12:11



Anitta está cada vez mais internacional! Após lançar seu projeto, Kisses, que traz músicas em português, inglês e em espanhol, a cantora em breve lançará sua parceria com ninguém mais, ninguém menos, que Madonna!

A rainha do pop, que já divulgou Medellin ao lado de Maluma, está prestes a lançar seu mais novo álbum de estúdio, intitulado Madame X. Dentre as canções que farão parte do disco está um funk com Anitta. E para falar sobre a parceria, a brasileira conversou com Leo Dias. Ela explicou, por exemplo, qual foi sua reação inicial ao cantar com Madonna:

- Chorei muito.Era um choro para tudo. Uma emoção por milhares de motivos. Primeiro por estar com ela, ser reconhecida e ter sido convidada. Segundo por ser uma música em português. E terceiro por ser um funk. Isso representa muito. Muitas pessoas do movimento funk irão se beneficiar comigo.

E sabe o que é o mais legal? Na música das duas, Madonna vai falar palavras em português! E a própria Anitta a ensinou como era a pronúncia certa:

- Canta e eu tive que treiná-la (risos). Ela está morando em Portugal, mas é diferente. Tive que estar lá no momento que ela gravava para dizer: Ó, essa palavra pronuncia assim ou assado. E era horrível. Ela me falava: Se eu fizer errado me corrige. E eu pensava: Como é que vou corrigir essa mulher? Foi tenso, mas incrível.

Por fim, desconversou sobre Gabriel Medina. Enquanto fontes garantem que ambos estão juntos, a própria cantora nega. Ao ser questionada se estava namorando com o surfista, foi enfática:

- Ai meu Deus.Tchau. Não, estou solteira.

E ainda explicou se havia ou não ficado com ele:

- Namorando e ficando são palavras diferentes. Agora tchau!