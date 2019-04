Com atleta da região, Brasil está pronto para estrear na Fed Cup

Do Diário do Grande ABC



19/04/2019 | 10:14



O Brasil está pronto para encarar a Eslováquia pelo playoff do Grupo Mundial II na Fed Cup – principal torneio de equipe no tênis feminino. O time formado por Bia Haddad (124º do ranking da WTA), Carolina Meligeni (354ª), Gabriela Cé (441ª), Luisa Stefani (446ª) e a são-bernardense Thaísa Pedretti (672ª) entra em quadra amanhã e domingo, a partir das 8h (de Brasília), na cidade de Bratislava. Hoje acontece o sorteio da ordem dos jogos.

O time brasileiro é o mesmo que venceu todos os confrontos no Zonal Americano, disputado em fevereiro, em Medellín, na Colômbia. Na fase de grupos, superou Argentina (2 a 1), Chile (3 a 0) e Porto Rico (2 a 1). Na final, contra o Paraguai, a vitória foi por 2 a 0.

Ontem, aliás, Carolina Meligeni recebeu o Fed Cup Heart Award. Ela foi indicada à premiação por se destacar durante o Zonal Americano e por vencer a votação aberta pela internet. “Fico muito feliz por ser reconhecida e receber esse prêmio. Quero agradecer a todo o time que jogou comigo na Fed Cup, tanto às atletas quanto ao pessoal fora da quadra que fez de tudo para que isso fosse possível. E, mais do que tudo, fico feliz por poder ajudar ao próximo com a premiação”, comemorou a brasileira, que ganhou os quatro jogos que disputou na Colômbia.

Caçula, a são-bernardense Thaísa Pedretti, 19 anos, terá a primeira chance como jogadora do grupo. Ela foi para a Colômbia para ganhar experiência e agradou. Na Eslováquia, é a reserva do time. “Estou conseguindo evoluir dia após dia, aqui é o ambiente onde quero estar”, comentou.