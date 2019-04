Consciência cultural

Do Diário do Grande ABC



19/04/2019 | 08:46



O governo de Santo André necessita de R$ 5 milhões para revitalizar o Cine Theatro de Variedades Carlos Gomes. O dinheiro, em boa parte, será aplicado para recuperar o imponente imóvel construído em 1925, onde por décadas funcionou o mais antigo cinema do Grande ABC, na Rua Senador Flaquer, Centro. O prefeito Paulo Serra (PSDB) estuda, como deixou claro em entrevista coletiva concedida na noite de quarta-feira, três formas de financiamento: linhas de crédito de banco estatal, recursos próprios ou captação por meio de leis de incentivo.

O esforço do município para encontrar as verbas necessárias ao resgate de espaço arquitetônico e cultural dos mais simbólicos para Santo André expõe o pouco valor que a sociedade brasileira dá à preservação de sua memória. É sintomático. Tome-se como parâmetro o que ocorreu recentemente na França, na esteira do incêndio que consumiu boa parte da Catedral de Notre-Dame. Nem bem as cinzas haviam esfriado e já se tinha doação de R$ 3,5 bilhões, feita por industriais, empresários e cidadãos em geral.

Para o francês, assim como qualquer morador de outros países onde a cultura tem importância fundamental, é inadmissível se manter impassível enquanto rui patrimônio histórico de 856 anos, como é o caso de Notre-Dame. Como bem sintetizou o presidente Emmanuel Macron ao ver as chamas na Catedral era como se parte dele estivesse queimando com o incêndio. Como já dito, sintomático.

Enquanto a sociedade brasileira em geral, e a do Grande ABC em particular, não adquire a consciência coletiva que mobilizou a França em torno da reconstrução de Notre-Dame, iniciativas como a de Paulo Serra, de capitanear a batalha pela revitalização do Carlos Gomes, assim batizado em homenagem ao imortal compositor campineiro autor da ópera O Guarani, trazem algum alento. Que o Cine Theatro, ao ser entregue daqui a um ano, volte a ser símbolo da próspera cultura de Santo André e sirva de palco para os milhares de artistas, muitos deles da mais alta qualidade estética, que a cidade produz.