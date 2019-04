Diadema seleciona voluntários para programa de alfabetização

Do Diário do Grande ABC



19/04/2019 | 08:41



A Prefeitura de Diadema abre inscrição, na segunda-feira, para processo seletivo de monitores voluntários que atuarão no Programa Mais Alfabetização. O objetivo do projeto é apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização – leitura, escrita e matemática, dos estudantes do 1º e 2º ano do ensino fundamental.

Entre as atribuições do assistente de alfabetização estão participar dos momentos de planejamento das atividades juntamente com o professor da turma, a coordenação pedagógica e a direção da escola de atuação, sempre que possível,auxiliar o professor alfabetizador nas atividades estabelecidas e planejadas por ele, acompanhar o desempenho escolar dos alunos, inclusive efetuando o controle da frequência, elaborar e apresentar a coordenação/gestão, relatório dos conteúdos e atividades realizadas mensalmente.

Os interessados devem comparecer pessoalmente, das 9h às 16h, na escola municipal de interesse, que atenda o ensino fundamental, com ficha de inscrição (disponível no edital), cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência, diploma ou certificado de conclusão e histórico escolar atualizado – com data de colação de grau –, diploma do curso de magistério em nível médio ou comprovante de matrícula em curso superior nas duas áreas, certificado de conclusão de ensino médio e comprovante de experiência na área de apoio à docência.