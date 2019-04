Santo André ganha estande de tiro para treinamento dos guardas-civis

Do Diário do Grande ABC



A Prefeitura de Santo André entregou ontem estande de tiro voltado ao treinamento da GCM (Guarda Civil Municipal). A construção do espaço vai proporcionar autonomia para a corporação, que passa a realizar treinamentos direcionados na área de segurança e tiro em prédio próprio da Prefeitura. O uso do local representa economia de recursos – não foram divulgados os valores –, já que a realização deste tipo de treinamento exigia uso de espaços fora do município.

O estande fica no Centro de Treinamento da GCM, no Jardim Progresso. O local passou por intervenções realizadas com mão-de-obra própria da GCM e utilizando reaproveitamento de materiais, possibilitando custo zero para a concretização da obra. Todos os 611 profissionais da corporação da cidade passarão, obrigatoriamente, por treinamento e capacitação anual no espaço.

O prefeito Paulo Serra destacou o compromisso em investir na valorização dos servidores. “A entrega deste primeiro estande de tiro na nossa cidade é mérito dos nossos guardas. Vamos colocar na pauta dos prefeitos na próxima reunião do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, em maio, projeto de revitalização deste espaço para torná-lo um centro de treinamento de excelência, permitindo que outras cidades se capacitem conosco”, observou o também presidente do colegiado de prefeitos.