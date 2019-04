Motoristas enfrentam congestionamento na saída do feriado de Páscoa

Do Dgabc.com.br



19/04/2019 | 08:11



Atualizado às 9h20

É complicada a situação para quem tenta curtir o feriado de Páscoa no Litoral e também no Interior de São Paulo. Desde o fim desta quinta-feira (18), as estradas estão cheias.

Segundo a Ecovias, a rodovia dos Imigrantes tem tráfego lento em dois trechos: do km 27 ao km 32 e do km 40 ao km 43. Na Anchieta o congestionamento também é intenso, principalmente no pedágio, mas neste momento é a melhor opção.

O Sistema Anchieta-Imigrantes opera no esquema 7x3. A descida é feita pelas pistas norte e sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida acontece apenas pela pista norte da rodovia dos Imigrantes.

Mogi Bertioga do km 51 ao km 54, dio 96 km ao 98 km. Na Oswaldo Cruz, no km 80 ao km 90, km 54 ao km 56

OUTRAS ESTRADAS

No sentido Interior, o problema maior está na Rodovia Castello Branco, no km 26 ao km 27, e depois do km 33 ao km 35.

Na Bandeirantes do km 54 ao km 53. A leitora Daniela Almeida, de São Bernardo, alerta para neblina (abaixo) na região de Caieiras. Ela está a caminho de Itupeva.

Na Ayrton Senna o motorista tem dificuldades do km 45 ao km 53, e em seguida, no km 56 ao km 57, no pedágio.

Na Dutra para do 114 km ao 112 km.

As rodovias Osvaldo Cruz e Tamoios apresentam intensa movimentação, mas não há registros de paradas.

Na rodovida Fernão Dias, chegada à Capital Paulista, teve acidente no km 90, o que causa grande congestionamento.