Maranhão nomeia braço direito de Alex Manente no Paço

19/04/2019 | 07:57



O prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), nomeou André Sicco como novo integrante ao alto escalão do Paço. Indicado pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania), ele é tido como braço direito do parlamentar e assumirá a Pasta de Governo.

Maranhão – que recentemente se filiou ao partido (ex-PPS) de Alex após ser expulso do tucanato – admitiu que a negociação para receber Sicco no Executivo partiu de sua proximidade com o deputado federal. “Contribuiu muito a minha aproximação (com Alex). André Sicco tem vida pública e conhecimento para ocupar o cargo”, pontuou.

Com a formalização do acordo, a proposta de Maranhão é a de que o novo titular possa realizar articulação entre as Pastas da cidade. Carlos Eduardo da Silva, que ocupava o posto no comando da secretaria de Governo se desligou da Prefeitura na semana passada e foi atuar como assessor de Alex, segundo o próprio prefeito.

Sicco já atuou como titular da Secretaria de Administração de Mauá – logo após o então prefeito Atila Jacomussi (PSB) fechar com o PPS – e na gestão do Poupatempo de São Bernardo.

Na busca por emplacar o sucessor na eleição de 2020, Maranhão rechaçou, no entanto, que as tratativas para acertar com Sicco sejam atreladas a nomeação política. De acordo com o chefe do Executivo, o momento é o de “focar no trabalho da cidade.”

“André (Sicco) traz oxigenação ao grupo (político). Precisamos de alguém que realize o trabalho bem. Temos que focar na construção da base dos bombeiros e da GCM (Guarda Civil Municipal), na cidade. Temos que entregar o novo terminal (de ônibus)”, pontuou o prefeito. Rio Grande da Serra é a única cidade do Grande ABC que não tem base para o agrupamento do Corpo de Bombeiros.

Diante de demanda já antiga, Maranhão prometeu entregar em 2019 um imóvel para abrigar os bombeiros. A informação é que Alex teria encaminhado R$ 1 milhão por meio de emendas visando a construção da base que pode receber a corporação.