Acessórios perigosos

Nilton Valentim



19/04/2019 | 08:55



Motoristas de primeira viagem e até os mais experientes sabem que os carros são projetados e desenvolvidos levando em conta uma série de itens de segurança e proteção ao condutor e também dos passageiros em caso de colisão.

Agregar itens ao veículo, dependendo da sua finalidade, pode colocar em risco a segurança de todos os ocupantes, além de aumentar as chances de ferimentos em acidentes. Diante disso, o Cesvi Brasil (Centro de Experimentação e Segurança Viária) elencou alterações no automóvel que podem trazer riscos aos usuários do carro.

De acordo com o superintendente técnico do Cesvi, Emerson Feliciano, qualquer adaptação no veículo precisa ser avaliada.

“Alterações nos equipamentos presentes no carro devem ser analisadas com cautela, ou por um profissional especializado. Ele é capaz de avaliar a possibilidade da perda de dirigibilidade, diminuição da segurança dos ocupantes e, inclusive, a perda de garantia de fábrica do veículo, já que ele está sendo customizado”, alerta.



FORRAÇÃO DOS BANCOS

A troca da forração dos bancos a princípio não apresenta impeditivo claro para sua realização, desde que se leve em consideração os airbags laterais dos bancos, que geralmente estão presentes nos encostos dos assentos dianteiros. Vale lembrar que a área de abertura não pode ser encoberta, por isso, certifique-se de que o serviço esteja de acordo com os padrões estabelecidos e adotados pela montadora. Também não se deve utilizar capas em veículos que tem airbags laterais.



CAPA MASSAGEADORA Acessório muito utilizado por taxistas, motoristas de aplicativos e caminhoneiros que passam horas ao volante. Inicialmente, a capa proporciona uma sensação de bem-estar ao ativar a circulação sanguínea, promovendo maior conforto. Porém, esse item também pode alterar a sensibilidade do condutor, diminuindo sua percepção quanto ao desempenho do carro.

Além disso, em curvas e frenagens bruscas, a capa massageadora pode afetar a retenção do motorista junto ao banco, podendo reduzir a eficiência do cinto de segurança. Também é importante avaliar se essa capa não interfere na abertura do airbag lateral, já que ela é presa também no encosto do banco.



SUPORTE DE CELULAR

O uso de smartphones em suportes deve ser avaliado com cautela. O aparelho não deve obstruir a visão do motorista em curvas e não deve ficar em locais onde fica indicada a sigla ‘airbag,’ já que no caso de acionamento das bolsas infláveis, esses objetos serão arremessados com toda a força contra o motorista e passageiros.

SUSPENSÃO REBAIXADA

Rebaixar o carro pode prejudicar a estabilidade do carro, o desempenho da suspensão, da carroceria e até dos pneus. Além disso, torna a direção mais desconfortável devido à falta do amortecimento.



FAROL DE XÊNON

O farol xênon provoca o ofuscamento da visão do motorista quando esse item não é original do veículo. A intensidade da luz do xênon pode causar danos aos olhos, fazendo com que o condutor da via contrária fique de um a três segundos com a visibilidade prejudicada. Esse tempo já é suficiente para causar acidentes sérios. Além disso, substituir a lâmpada do veículo por modelos diferentes é passível de multa.