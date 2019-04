Dada retorna ao Água Santa; Ramalhão não tem desfalque

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



19/04/2019



A medida em que se aproxima o clássico de domingo, às 11h, entre Água Santa e Santo André, no Inamar, os técnicos usam os treinos para acertar o time que entra em campo no jogo que vai decidir qual clube do Grande ABC estará na elite do Campeonato Paulista em 2020. O Ramalhão venceu a primeira partida, no Bruno Daniel, por 2 a 0 e pode perder por até um gol que estará classificado à final da Série A-2 e também à Primeira Divisão. Ao Água Santa resta vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis, ou por três para avançar direto.



No Netuno, Márcio Ribeiro recebeu boa notícia. O atacante Dada, vice-artilheiro da Série A-2 com oito gols, está recuperado após ter sido submetido a operação do apêndice e vai para o jogo, mas ainda não se sabe se como titular. Caso opte por iniciar com ele, o técnico terá de escolher quem sai: Éverton, Celsinho ou Luan Dias.



“Estou feliz em voltar. Vinha me esforçando ao máximo nos treinos para que pudesse chegar bem fisicamente nesta semifinal. Agora, completamente recuperado, me sinto pronto para ajudar o Água Santa”, comentou Dada, que projetou o clássico. “Em casa, acho que temos grandes chances de reverter a situação. A torcida de Diadema é espetacular, sempre enchem a nossa casa”, acrescentou o atacante, que ficou de fora das últimas três partidas.



Mas nem tudo são flores pelos lados de Diadema. O experiente lateral-esquerdo Bruno Recife deixou o primeiro jogo com dores no tornozelo direito após receber pancada e é dúvida. Caso ele não possa atuar, Maninho será o titular.



Já no Santo André, após passar boa parte da competição tendo de driblar os desfalques, o técnico Fernando Marchiori tem praticamente o elenco inteiro à disposição. A única baixa é o lateral-esquerdo Ernani, com dor na coxa direita. O atacante Maikinho, que precisou ser substituído no sábado com dor no posterior da coxa direita, está recuperado. O volante Fabrício e o atacante Carlos Alberto, que não atuam há quatro rodadas, também voltam.



Desta forma, a dúvida pelos lados do Ramalhão é a formação que Marchiori irá utilizar no clássico. Ele pode manter a postura ofensiva das últimas partidas com três atacantes ou reforçar o meio de campo, já que joga pelo empate. O mais provável é que mantenha o time que vinha atuando, com Anselmo e Victor Sapo lutando pela condição de titular.



Assessoria do Netuno informa local errado de concentração



Ao contrário do divulgado pela assessoria de imprensa do Água Santa e publicado ontem pelo Diário, a equipe não está hospedada no Paradise Golf & Lake Resort, em Mogi das Cruzes. O clube retificou a informação e disse que o grupo está concentrado no Bourbon Atibaia Resort, a pouco mais de 80 quilômetros de distância de Diadema.



Antes de publicar a notícia, o Diário tentou apurar com o resort em Mogi das Cruzes e também com alguns atletas, mas não obteve respostas e por isso confiou na informação divulgada pelo próprio clube.



O elenco do Netuno chegou a Atibaia na quarta-feira e ficará concentrado até amanhã, quando retorna à Diadema onde fará último treino.